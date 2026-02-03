Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie

C’est la journée des inéligibilités. Tandis que Marine Le Pen et ses assistants parlementaires sont en train d’attendre leur verdict, un autre assistant est condamné . Il s’agit de l’ancien arbitre corse Julien Pacelli , qui a longtemps épaulé Ruddy Buquet.

Une escroquerie de haut vol

Addition corsée pour le juge de ligne : radiation à vie du corps arbitral et à une interdiction de prise de licence pour une durée de dix ans . Celui qui pensait survoler la loi a été condamné en octobre 2025 à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour fraude aux billets d’avion. Il transmettait à la fédération des billets d’avion plein tarif destinés à être remboursés, qu’il annulait ensuite pour voyager en tarif résident. Selon le tribunal, entre janvier 2022 et mai 2024, il a « retenu un indu d’un montant de 29 074,34 euros », sur 69 matchs……

AR pour SOFOOT.com