 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 18:33

Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie

Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie

C’est la journée des inéligibilités. Tandis que Marine Le Pen et ses assistants parlementaires sont en train d’attendre leur verdict, un autre assistant est condamné . Il s’agit de l’ancien arbitre corse Julien Pacelli , qui a longtemps épaulé Ruddy Buquet.

Une escroquerie de haut vol

Addition corsée pour le juge de ligne : radiation à vie du corps arbitral et à une interdiction de prise de licence pour une durée de dix ans . Celui qui pensait survoler la loi a été condamné en octobre 2025 à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour fraude aux billets d’avion. Il transmettait à la fédération des billets d’avion plein tarif destinés à être remboursés, qu’il annulait ensuite pour voyager en tarif résident. Selon le tribunal, entre janvier 2022 et mai 2024, il a « retenu un indu d’un montant de 29 074,34 euros », sur 69 matchs……

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mais qui en veut à la pelouse de l'UA St-Sever ?
    Mais qui en veut à la pelouse de l'UA St-Sever ?
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:51 

    Le trou normand. Tranquille club basé à Noues de Sienne, dans le Calvados, l’Union athlétique de Saint-Sever commence à en avoir franchement assez : depuis plusieurs années, elle est confrontée à des actes de vandalisme à répétition. Comme le rapporte Ici Normandie, ... Lire la suite

  • Le football russe proche d’un retour sur la scène internationale ?
    Le football russe proche d’un retour sur la scène internationale ?
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:44 

    Déclaré ouvert à la discussion afin de réintégrer les sélections russes, le président de la FIFA Gianni Infantino a mis en lumière le lent retour de la Russie dans le paysage sportif mondial. En dépit de la guerre en Ukraine qui continue d’ôter des vies, les différentes ... Lire la suite

  • La Kings League lève 63 millions de dollars et prend une nouvelle dimension
    La Kings League lève 63 millions de dollars et prend une nouvelle dimension
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:44 

    L’appétit vient en mangeant. Après avoir lancé sa compétition de foot à 7 en 2022, Gerard Piqué n’est pas passé par quatre chemin pour séduire de nouveaux investisseurs afin de promouvoir la Kings League . Comme le rapporte le quotidien Les Échos , la ligue à influenceurs ... Lire la suite

  • Youth League : Monaco et Marseille passent à la trappe
    Youth League : Monaco et Marseille passent à la trappe
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:14 

    Real Madrid U19 5-2 Olympique de Marseille U19 Buts : Pitarch (17 e ), Doubal (27 e , csc), Yáñez (53 e , p), Martínez (80 e ), Perez (90 e ) pour le Real // Baradji (25 e ), Mmadi (45 e ) pour l’OM La marche était trop haute pour les minots. Malgré un score encourageant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank