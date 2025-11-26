Youth League : le PSG écrase Tottenham et fonce vers la qualif
Aux portes du top 8.
Avant de laisser la place aux grands au Parc des Princes, les titis ont réussi à se défaite de Tottenham (5-2), ce mercredi en Youth League. Après trois buts marqués dans la première demi-heure, les Parisiens ont concédé deux pions, mais ont assuré leur victoire grâce à un doublé express signé Adam Ayari (67 e , 71 e ). Pierre Messie Mounguengue s’est également illustré, concluant sa prestation avec un but et deux passes décisives.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer