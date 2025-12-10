 Aller au contenu principal
Youth League : le PSG accroché mais qualifié sur la pelouse de Bilbao
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 16:24

Youth League : le PSG accroché mais qualifié sur la pelouse de Bilbao

Youth League : le PSG accroché mais qualifié sur la pelouse de Bilbao

Paris respire, l’OM retient son souffle.

La Youth League a rendu son verdict cette semaine. Pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de ligue, le Paris Saint-Germain est allé chercher un point sur la pelouse de l’Athletic Club de Bilbao (1-1). Sérieux de bout en bout, les Titis parisiens ont ouvert le score en début de deuxième mi-temps grâce à Noah Nsoki (46 e ), avant de concéder l’égalisation en fin de rencontre sur penalty (Adrian Perez, 82 e ).…

CDB pour SOFOOT.com

