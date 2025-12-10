Jordan Amavi de retour à l’OGC Nice ?
Amavi, à la mort.
Sans club depuis la fin de son contrat au Stade brestois cet été, Jordan Amavi a été aperçu à l’entraînement avec le groupe élite de l’OGC Nice d’après RMC Sport. Formé chez les Aiglons, le latéral gauche français y a disputé 60 matchs entre 2013 et 2015, avant d’y revenir sous la forme d’un prêt en 2022 (9 rencontres disputées). Au fil de sa carrière, Amavi est passé par Aston Villa, l’OM, Getafe, avant de passer les deux dernières saisons à Brest.…
CDB pour SOFOOT.com
