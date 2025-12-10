Chelsea craque pour un prodige de D3 du Burkina Faso
Encore une recrue pour la Ligue des talents ?
Le mercato hivernal n’est même pas ouvert que l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a remporté la bataille pour signer Mohamed Zongo, milieu offensif burkinabè de 16 ans tout juste . Il évoluait jusqu’ici au Sporting Football des Cascades de Tenakourou, actuel 3 e de première division locale.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
