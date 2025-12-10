Luís Castro très touché face à la presse

Annoncé sur la sellette en raison des mauvais résultats du FC Nantes ces dernières semaines, Luís Castro est apparu très touché face à la presse ce mercredi, à deux jours d’un déplacement extrêmement périlleux à Angers . « Je le prépare du mieux possible. Après, je suis humain comme tout le monde, c’est normal que quand je lis tout ce qui s’écrit, je ne suis pas content , a-t-il reproché aux journalistes présents, alors que son avenir et les difficultés de son équipe ont fait l’objet de nombreux articles récemment. Quand vous dites que je ne parle pas avec la direction, ce n’est pas vrai. C’est aussi dans mes principes. Vous touchez l’homme et l’éducation que mon père m’a donnée et ça vraiment, ça me fait mal . Vous touchez l’homme, c’est un manque de respect. » …

TB pour SOFOOT.com