 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luís Castro très touché face à la presse
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 17:55

Luís Castro très touché face à la presse

Luís Castro très touché face à la presse

Adi Hütter se sent toujours aussi seul.

Annoncé sur la sellette en raison des mauvais résultats du FC Nantes ces dernières semaines, Luís Castro est apparu très touché face à la presse ce mercredi, à deux jours d’un déplacement extrêmement périlleux à Angers . « Je le prépare du mieux possible. Après, je suis humain comme tout le monde, c’est normal que quand je lis tout ce qui s’écrit, je ne suis pas content , a-t-il reproché aux journalistes présents, alors que son avenir et les difficultés de son équipe ont fait l’objet de nombreux articles récemment. Quand vous dites que je ne parle pas avec la direction, ce n’est pas vrai. C’est aussi dans mes principes. Vous touchez l’homme et l’éducation que mon père m’a donnée et ça vraiment, ça me fait mal . Vous touchez l’homme, c’est un manque de respect. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Chelsea craque pour un prodige de D3 du Burkina Faso
    Chelsea craque pour un prodige de D3 du Burkina Faso
    information fournie par So Foot 10.12.2025 18:02 

    Encore une recrue pour la Ligue des talents ? Le mercato hivernal n’est même pas ouvert que l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a remporté la bataille pour signer Mohamed Zongo, milieu offensif burkinabè de ... Lire la suite

  • Jordan Amavi de retour à l’OGC Nice ?
    Jordan Amavi de retour à l’OGC Nice ?
    information fournie par So Foot 10.12.2025 17:56 

    Amavi, à la mort. Sans club depuis la fin de son contrat au Stade brestois cet été, Jordan Amavi a été aperçu à l’entraînement avec le groupe élite de l’OGC Nice d’après RMC Sport. Formé chez les Aiglons, le latéral gauche français y a disputé 60 matchs entre 2013 ... Lire la suite

  • Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises
    JO 2030: Le programme des disciplines et les sports additionnels annoncés en juin 2026
    information fournie par Reuters 10.12.2025 17:52 

    La présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry a annoncé mercredi que le programme des disciplines ainsi qu'une décision sur les sports additionnels des Jeux olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises seraient annoncés en juin 2026. ... Lire la suite

  • C'est une première : une femme accède à la présidence d'un club de Bundesliga
    C'est une première : une femme accède à la présidence d'un club de Bundesliga
    information fournie par So Foot 10.12.2025 16:58 

    Une nouvelle ligne dans un CV bien rempli. Ce mercredi, le RasenBallsport Leipzig a officialisé la nomination de Tatjana Haenni au poste de présidente du club . À 59 ans, l’ancienne joueuse suisse (23 sélections avec la Nati) devient donc la première femme à prendre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank