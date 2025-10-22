Youth League : chou blanc pour l’OM et Monaco

Les journées se suivent et se ressemblent.

Après trois journées en Youth League, Marseille et Monaco pointent respectivement à la 30 e et 32 e place au classement. Vaincus par le Sporting à Lisbonne (2-1), les minots marseillais ont vu leurs adversaires les chambrer sur l’ouverture du score de Flavio Gonçalves (11 e ). Après avoir égalisé grâce à Bakola au retour des vestiaires sur un une-deux avec Max Corbon (47 e ), les Phocéens ont concédé le second but sur corner dans les derniers instants (81 e ). Le gardien Cheick Diarra a repoussé une première tête, et Paulo Simão surgit pour pousser le ballon au fond.…

CDB pour SOFOOT.com