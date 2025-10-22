Deux surprises dans les compos marseillaise et monégasque
Choix payants ?
Les compositions d’équipe sont tombées, à quelques dizaines de minutes du coup d’envoi de Sporting-OM et Monaco-Tottenham. Première surprise côté Marseillais, où Roberto De Zerbi a préféré titulariser Arthur Vermeeren à la place de Matt O’Riley , dont les performances dans l’entrejeu ne sont pas étrangères à la grande forme des Olympiens. Pourtant sorti assez tôt dans le match (65e) face au Havre le week-end dernier, le Danois débutera sur le banc ce mercredi soir à Lisbonne.…
TJ pour SOFOOT.com
