La Ligue 1 encensée à l'étranger

La Farmers League en pleine obsolescence programmée.

Paris à Leverkusen, Marseille depuis le début de la phase de ligue, Lyon solide en Europa… en ce début de saison européenne, les clubs français montrent les muscles à leurs voisins. De quoi attirer les louanges du coach du Celta de Vigo Claudio Giraldez. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, je ne voulais absolument pas tomber sur un club français. Je pense que c’est un championnat globalement sous-évalué. On retient souvent le joueur français, ou celui qui passe par la Ligue 1 avant de rejoindre la Liga ou la Premier League » , a lancé le coach galicien à deux jours de la réception de Nice en Ligue Europa.…

TJ pour SOFOOT.com