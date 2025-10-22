Galatasaray domine Bodø/Glimt grâce à Osimhen, Bilbao calme Qarabağ
Fini les surprises.
La hiérarchie a été respectée lors des deux premiers matchs de ce mercredi de Ligue des champions. À commencer du côté d’Istanbul, où Galatasaray a infligé à Bodø/Glimt sa première défaite en C1 sur sa pelouse . La faute à un doublé de Victor Osimhen et d’une réalisation de Yunus Akgün à l’heure de jeu pour sceller le sort de la rencontre malgré la réduction du score danoise dans le dernier quart d’heure (3-1) . Un second succès de suite pour le Gala, qui enchaîne un seconde succès de suite après son exploit à domicile contre Liverpool. Le club du Bosphore s’invite aux portes du top 10 de la phase de ligue (11 e ).…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
