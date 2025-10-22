Vincent Aboubakar s’offre une escale dans le Caucase

Il y a des voyages qui sentent la fin de parcours.

Libre comme l’air depuis son départ d’Hatayspor en Turquie cet été, Vincent Aboubakar a trouvé un nouveau port d’attache : Bakou . L’armoire camerounaise de 33 ans s’est engagée pour un an (plus un en option) avec le Neftçi PFK, actuellement septième du championnat d’Azerbaïdjan. Un transfert officialisé à grands renforts de superlatifs par le club azéri : « Le géant est arrivé. » Rien que ça.…

