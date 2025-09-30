Youssoupha Mbodji : Slavia très vite

Youssoupha Mbodji of Slavia scores during the Football Champions League 1st round match Slavia Praha vs Bodo/Glimt in Prague, Czech Republic, September 17, 2025. (CTK Photo/Vit Simanek) - Photo by Icon Sport

Pour sa première titularisation avec son nouveau club depuis août, le Slavia Prague, Youssoupha Mbodji a inscrit un doublé et provoqué un penalty en Ligue des champions. Le latéral gauche a lancé sur les chapeaux de roues une nouvelle aventure dans sa jeune carrière, déjà très rapide.

Il y a les frères Thuram, qui se font des blagues après des duels énormes en Serie A, les frères Mbappé, qui n’auront jamais la même carrière, et même les Pagis. Tous ces « fils de » ne sont pas joués par François Cluzet au cinéma, mais comme en politique, ils sont promis à un avenir radieux dès leur enfance. Avant que les highlights des enfants d’Ibrahimović ou de Cristiano Ronaldo fassent le tour de Tiktok, le foot peut encore s’identifier à des parcours sinueux et des éclosions moins prévues. Youssoupha Mbodji est l’une d’entre elles. Le nouveau latéral gauche du Slavia Prague est arrivé en Tchéquie l’hiver dernier. Il n’a que 21 ans, n’a pas encore disputé trois matchs complets de Chance Liga, mais a déjà marqué la première semaine de Ligue des champions.

Youssoupha, sur les chemins du détour

Après deux matchs comme remplaçant puis une entrée dans le temps additionnel en championnat, le voilà titulaire avec le Slavia en Coupe d’Europe. Contre Bodø/Glimt, mi-septembre, Youssoupha Mbodji a été partout. Vraiment partout. Le Sénégalais a coupé deux centres pour marquer les deux buts du Slavia Prague. Il a aussi taclé un Norvégien dans sa propre surface, provoquant un penalty finalement arrêté par son gardien, Jindřich Staněk. À sa sortie, 15 minutes avant la fin du match, son équipe mène 2-0. Il est acclamé par la Fortuna Arena, qui le connaît à peine. Il ne sait pas encore qu’il terminera dans l’équipe de la semaine de l’UEFA, mais voit depuis le banc son équipe se faire remonter au score. Dommage.…

Tous propos recueillis par UL.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com