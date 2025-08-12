 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Youpi, le match entre Benfica et Nice sera finalement diffusé en clair !
12/08/2025

Le prochain Mission impossible disponible sur Twitch ?

Jusqu’à ce mardi matin, on s’attendait à devoir (encore) débourser 7,95 euros pour regarder Benfica-Nice sur la plateforme suédoise Solidsport . Coup de tonnerre, le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions sera finalement disponible sur les antennes locales de BFM, ainsi que sur les chaînes YouTube et Twitch de RMC Sport , rapporte L’Équipe .…

