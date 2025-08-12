Youpi, le match entre Benfica et Nice sera finalement diffusé en clair !
Le prochain Mission impossible disponible sur Twitch ?
Jusqu’à ce mardi matin, on s’attendait à devoir (encore) débourser 7,95 euros pour regarder Benfica-Nice sur la plateforme suédoise Solidsport . Coup de tonnerre, le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions sera finalement disponible sur les antennes locales de BFM, ainsi que sur les chaînes YouTube et Twitch de RMC Sport , rapporte L’Équipe .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
