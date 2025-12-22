Série de victoires : Une première depuis 111 ans pour Aston Villa
Même Élisabeth II n’était pas née.
En s’imposant 2-1 à Villa Park ce dimanche face à Manchester United, Aston Villa poursuit son rêve et reste dans la course au titre aux côtés des ogres d’Arsenal et de Manchester City. Une victoire qui porte leur série à dix succès consécutifs toutes compétitions confondues, une première depuis 1914 en tant qu’équipe de première division. À l’époque, cette folle série s’était arrêtée après 11 e succès consécutif.…
