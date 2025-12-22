Fin de CAN pour Romain Saïss
La dernière fois qu’une équipe avait un « Belammari » en défense…
L’appel de Youssef Belammari ne dit pas grand-chose sur lui, mais beaucoup sur Romain Saïss . Le capitaine du Maroc est bien forfait pour la suite de la CAN . Pourtant, après sa sortie à la 18 e minute face aux Comores, il y croyait encore. Examens à venir, prudence, course contre la montre… La montre s’est arrêtée. Belammari, défenseur du Raja Casablanca, 25 ans, débarque pour compléter un groupe qui a perdu son patron. Pas pour remplacer, juste pour combler.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
