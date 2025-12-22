Un supporter a assisté seul à un match de son équipe au beau milieu de l’Atlantique

Il est là, notre Tom Hanks.

Au milieu de l’océan Atlantique, dans les Açores, une région autonome du Portugal, se jouait dimanche soir la 15ᵉ journée du championnat portugais. Sur la pelouse, Santa Clara recevait le FC Arouca, club du nord du pays. On ne s’attendait certainement pas à un cortège de supporters bruyants, mais un fidèle était bien là, seul dans sa tribune, prêt à porter la voix de son équipe. Le club d’Arouca, actuellement 16ᵉ et menacé de barrage, n’a pas vraiment offert un spectacle digne de la cérémonie marocaine de dimanche soir : un pauvre 0-0, plat comme une crêpe. Pour ce supporter courageux, le match n’a sans doute pas été palpitant. On espère juste qu’il n’a pas fait le déplacement exprès……

SF pour SOFOOT.com