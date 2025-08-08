 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Youpi, le Championship est de retour dès ce vendredi soir !
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 11:40

Ça mériterait bien un p’tit show d’Ed Sheeran.

Jamais bien loin de la League Two et de la League One, la Championship reprend ses droits dès ce soir . Un alléchant Birmingham-Ipswich attend les mordus de foot anglais mais également les Français puisque le match sera diffusé sur beIN Sports 6. Quand on sait que le match européen Nice était une galère à regarder, ça semble logique. Enfin bref, les bons duels de Championship reprennent , et on a hâte.…

