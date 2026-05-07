Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !

Qui a dit que la Farmers League n’était pas dans les cinq grands championnats ? Hein, qui ? Grâce à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir, la France aura un de ses représentants dans le dernier match de la saison en C1 pour la neuvième fois de son histoire , soit autant que le Portugal. Elle entre ainsi dans le top 5 des nations à atteindre le plus de fois ce stade de la compétition .

Huit finales, deux sacres

Sur les huit précédents, il y a seulement deux victoires françaises , avec l’Olympique de Marseille en 1993 et le PSG lors de la dernière édition. Les hommes de Luis Enrique peuvent rééditer cette performance le 30 mai prochain face à Arsenal, à Budapest, et deviendrait alors le premier club de l’Hexagone à conserver la coupe aux grandes oreilles .…

CT pour SOFOOT.com