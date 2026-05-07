Enrique, la victoire lui appartient

Talent, efficacité, résilience : les joueurs du PSG ont parfaitement appliqué les plans de Luis Enrique lors des deux matchs face au Bayern et méritent leurs louanges. Cette victoire n'en reste pas moins aussi la sienne, à ajouter à la longue liste des accomplissements de l'Espagnol en trois ans sur le banc du club de la capitale.

« J’ai demandé à mon staff, ils m’ont dit qu’on devrait marquer probablement trois buts au retour pour se qualifier. » Luis Enrique serait-il devenu maître dans l’art du bluff ? Le coup de sifflet final du formidable match aller ayant à peine retentit au Parc des Princes, l’Asturien lançait déjà les hostilités du retour. Mais à la surprise générale, son PSG ne s’est pas rué à l’abordage à Munich, se concentrant avant tout à repousser une à une les vagues bavaroises (bien aidé il est vrai par ce deuxième but d’avance offert d’entrée par Ousmane Dembélé). Le Ballon d’or, tout comme Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery et le reste de la clique étaient d’ailleurs au centre de toutes les attentions après cet énième exploit, mais ce serait bien vite oublier le rôle de leur maître tacticien. Plus forcément le personnage principal qu’il a été par moments, mais pas totalement secondaire non plus.

Génie sans frotter

De l’orgie de football total au pragmatisme plus inattendu du retour, de l’efficacité froide de sa ligne offensive à la résistance de ses derniers remparts, cette qualification du PSG aux dépens de la supposée meilleure équipe d’Europe cette saison constitue sans débat un nouveau chef d’œuvre de Luis Enrique dans la capitale. Et s’il y a fort à parier que le tacticien n’avait pas tout anticipé dans le script de ces deux matchs et que la tournure des éléments renforce cette lecture, il en est arrivé à un point où le moindre détail favorable est désormais perçu comme un élément savamment calculé en amont, comme cette succession de dégagements en touche de la part de Matveï Safonov. Difficile d’imaginer le Russe aussi maladroit tout au long d’une partie. Alors : nouveau coup gagnant sorti du chapeau du staff parisien pour bloquer au mieux Michael Olise ? Cela tiendrait presque de l’évidence à ce stade, tant tout ce qui sort du cerveau d’Enrique depuis deux ans semble tenir du génie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com