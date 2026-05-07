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Les dégagements en touche de Safonov, une idée de génie de Luis Enrique ?
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 13:06

Les dégagements en touche de Safonov, une idée de génie de Luis Enrique ?

Les dégagements en touche de Safonov, une idée de génie de Luis Enrique ?

Faire n’importe quoi sans faire n’importe quoi, quel coup de génie. Plusieurs supporters parisiens ont dû se demander quelle mouche avait piqué Matveï Safonov en voyant le gardien russe enchaîner les dégagements en touche lors la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG, ce mercredi soir. Toujours sur le côté gauche, toujours en dehors du terrain, toujours de façon très maladroite… Ou pas !

Luis Enrique voulait réduire l’influence de Michael Olise

Selon certaines indiscrétions, notamment celles du Parisien , et après avoir compris que cela ne pouvait pas être une erreur répétée encore, ceci était tout simplement un plan de Luis Enrique. Sur les dix dégagements de Safonov, sept ont terminé directement en touche dans la zone du terrain occupée par Konrad Laimer et Michael Olise.…

TC pour SOFOOT.com

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