La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo

La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo

Il n’est pas passé, le marchand de sable ? Les joueurs du Rayo Vallecano n’ont pas pu profiter d’un sommeil profond à la veille de leur demi-finale retour de Ligue Conférence contre Strasbourg. En effet, des supporters du RCSA ont lancé des feux d’artifice au pied de l’hôtel du club espagnol.

« Ils se sont acharnés à ce qu’on ne se repose pas » , a partagé le compte du Rayo sur ses réseaux sociaux, avant d’indiquer qu’il était deux heures du matin au moment des faits.…

TC pour SOFOOT.com