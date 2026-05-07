La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo
Il n’est pas passé, le marchand de sable ? Les joueurs du Rayo Vallecano n’ont pas pu profiter d’un sommeil profond à la veille de leur demi-finale retour de Ligue Conférence contre Strasbourg. En effet, des supporters du RCSA ont lancé des feux d’artifice au pied de l’hôtel du club espagnol.
« Ils se sont acharnés à ce qu’on ne se repose pas » , a partagé le compte du Rayo sur ses réseaux sociaux, avant d’indiquer qu’il était deux heures du matin au moment des faits.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer