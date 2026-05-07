Yann Arthus-Bertrand a « pleuré toute la nuit » à cause de certains supporters du PSG

Yann Arthus-Bertrand a « pleuré toute la nuit » à cause de certains supporters du PSG

Vandaliser pour fêter une qualification en finale, on cherche toujours l’intérêt. Après la victoire parisienne face au Bayern et la qualification en finale de Ligue des champions, l’exposition de Yann Arthus-Bertrand située place de la Concorde a été dégradée par des supporters en fête . Cocasse quand l’exposition se nomme « Vivre ensemble ».

L’expo aussitôt relevée

Interrogé par le Parisien , l’artiste n’a pas caché sa déception et sa tristesse : « J’ai pleuré toute la nuit. » Mais Yann Arthus-Bertrand préfère ironiser sur la situation : « Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l’exposition. » …

EM pour SOFOOT.com