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« You are crazy my friend » : Liénard allume Rosenior
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 17:25
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« You are crazy my friend » : Liénard allume Rosenior

« You are crazy my friend » : Liénard allume Rosenior

Rosenior ne s’est pas fait un ami. La fin de match entre le Paris FC et Strasbourg samedi dernier a été tendue. La cause ? Liam Rosenior, ex-coach du RCSA, est parti célébrer la victoire de son club devant le parcage strasbourgeois , après que ceux-ci l’aient insulté pendant le match.

Depuis, il y a deux camps : ceux qui pensent que l’Anglais a bien eu raison de se venger des insultes, et les autres, qui trouvent que Rosenior aurait dû la fermer, surtout au vu de son départ d’Alsace. Dimitri Liénard se trouve clairement dans le deuxième groupe. Dans l’émission Le Club Racing , l’ancienne icône de la Meinau ne s’est pas montré tendre avec le coach anglais.…

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