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Luis Campos pense déjà au three-peat du PSG en Ligue des champions
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 21:03
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Luis Campos pense déjà au three-peat du PSG en Ligue des champions

Luis Campos pense déjà au three-peat du PSG en Ligue des champions

Le PSG va-t-il faire le three-peat en Ligue des champions ? Si la campagne européenne de la saison 2026/2027 vient à peine de débuter, les doubles champions d’Europe n’ont jamais caché leur volonté d’aller chercher une troisième Coupe aux grandes oreilles d’affilée le 5 juin prochain. À commencer par Luis Campos.

Au micro du podcast Portugal Football Summit, le directeur sportif du PSG s’est remémoré avec joie les deux finales « inoubliables » remportées par l’équipe de Luis Enrique à Munich en 2025 et à Budapest en mai dernier. « Je me souviens d’une image de moi à la fin du match à Budapest, où j’étais déjà en train de faire passer le message et où je pensais qu’après le back to back, nous devions immédiatement penser au back to back to back » a-t-il confié.…

LL pour SOFOOT.com

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