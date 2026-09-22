Javier Tebas se paye encore le Real Madrid après le communiqué du club contre lui

Le jeu des communiqués interposés continue. Javier Tebas a répondu au Real Madrid qui avait répondu à Javier Tebas après ses propos au sujet du Real Madrid. Vous suivez toujours ? Reprenons depuis le début : à la suite de la polémique arbitrale du derby contre l’Atlético (2-1), le club merengue et son entraîneur José Mourinho se sont publiquement lancés dans une campagne contre l’arbitre de la rencontre, accusé de grosses erreurs contre le Real , avant d’être recadrés par Javier Tebas, patron de la Liga.

Mais la polémique ne s’arrête pas là puisque le dirigeant espagnol s’est reconnecté sur X pour répondre au nouveau communiqué du Real, tombé dans la journée. « Notre club considère qu’il est intolérable que le président de LaLiga utilise sa position institutionnelle pour continuer à dénigrer et attaquer le Real Madrid de la manière dont il le fait dans chacune de ses interventions » , pouvait-on notamment lire.…

LL pour SOFOOT.com