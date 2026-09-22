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Javier Tebas se paye encore le Real Madrid après le communiqué du club contre lui
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 20:25
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Javier Tebas se paye encore le Real Madrid après le communiqué du club contre lui

Javier Tebas se paye encore le Real Madrid après le communiqué du club contre lui

Le jeu des communiqués interposés continue. Javier Tebas a répondu au Real Madrid qui avait répondu à Javier Tebas après ses propos au sujet du Real Madrid. Vous suivez toujours ? Reprenons depuis le début : à la suite de la polémique arbitrale du derby contre l’Atlético (2-1), le club merengue et son entraîneur José Mourinho se sont publiquement lancés dans une campagne contre l’arbitre de la rencontre, accusé de grosses erreurs contre le Real , avant d’être recadrés par Javier Tebas, patron de la Liga.

Mais la polémique ne s’arrête pas là puisque le dirigeant espagnol s’est reconnecté sur X pour répondre au nouveau communiqué du Real, tombé dans la journée. « Notre club considère qu’il est intolérable que le président de LaLiga utilise sa position institutionnelle pour continuer à dénigrer et attaquer le Real Madrid de la manière dont il le fait dans chacune de ses interventions » , pouvait-on notamment lire.…

LL pour SOFOOT.com

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