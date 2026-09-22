Malang Sarr victime d'un énorme coup de pression de la part d'un agent

Grosse frayeur pour Malang Sarr. Selon les informations de L’Équipe , le défenseur central a été victime d’un coup de pression par plusieurs individus en juillet dernier, quelques jours après avoir officiellement rejoint Neom Sports Club, alors qu’il se trouvait dans un hôtel de luxe à Marbella, où le club saoudien était en stage de pré-saison.

Un agent éconduit en colère

Plusieurs hommes sont entrés sans autorisation pour se diriger vers lui et chercher à lui mettre la pression. Le média français rapporte que, selon plusieurs témoins, l’ancien Lensois aurait été giflé par ses agresseurs dans les escaliers après avoir été forcé à les suivre. Des faits que Sarr a démentis à L’Équipe malgré le témoignage de clients présents lors de la scène.…

LL pour SOFOOT.com