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Malang Sarr victime d'un énorme coup de pression de la part d'un agent
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 21:44
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Malang Sarr victime d'un énorme coup de pression de la part d'un agent

Malang Sarr victime d'un énorme coup de pression de la part d'un agent

Grosse frayeur pour Malang Sarr. Selon les informations de L’Équipe , le défenseur central a été victime d’un coup de pression par plusieurs individus en juillet dernier, quelques jours après avoir officiellement rejoint Neom Sports Club, alors qu’il se trouvait dans un hôtel de luxe à Marbella, où le club saoudien était en stage de pré-saison.

Un agent éconduit en colère

Plusieurs hommes sont entrés sans autorisation pour se diriger vers lui et chercher à lui mettre la pression. Le média français rapporte que, selon plusieurs témoins, l’ancien Lensois aurait été giflé par ses agresseurs dans les escaliers après avoir été forcé à les suivre. Des faits que Sarr a démentis à L’Équipe malgré le témoignage de clients présents lors de la scène.…

LL pour SOFOOT.com

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