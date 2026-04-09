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Yohan Cabaye sème le doute concernant son futur
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 15:14

Yohan Cabaye sème le doute concernant son futur

Yohan Cabaye sème le doute concernant son futur

Des envies d’ailleurs ? Sur la sellette depuis plusieurs mois, suite aux révélations de dysfonctionnements au sein du centre de formation, Yohan Cabaye s’est exprimé devant la presse à propos de son avenir avec le PSG .

D’après ce que L’Équipe rapporte, si Brest a manifesté son intérêt pour recruter l’ex-joueur du PSG , le Français persiste toujours à jouer la carte du mystère, laissant planer le doute sur son futur : « Des sollicitations, j’en ai, en France, à l’étranger, notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail que j’ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Mon cas personnel est secondaire et passera toujours après le club. Priorité à ce qu’il va se passer là . »…

AR pour SOFOOT.com

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