Harry Maguire pense qu’il est encore le meilleur défenseur du monde

Le saviez-vous ? Si Harry Maguire a une grosse tête, c’est parce qu’il est sûr d’être le meilleur défenseur du monde . « Je crois toujours, même à mon âge, que je suis sans doute l’un des meilleurs défenseurs au monde, aussi bien dans la surface qu’en dehors de la surface. Je ne pense pas que cela soit discutable . » Dans un entretien fleuve avec le journal The Athletic , le défenseur Harry Maguire s’est mis à nu à propos de sa carrière.

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Le défenseur est aussi revenu sur la période compliquée de Ralf Rangnick à Manchester United : « La fin de saison a été un vrai désastre. Un vrai fiasco (seulement trois victoires sur les dix derniers matchs de Premier League en 2021-2022). J’étais capitaine et j’en ai pris beaucoup pour mon grade, mais c’était un vrai chaos ; on était complètement désorganisés. Et ce n’était pas la faute de Ralf ». Manchester United avait terminé à la 5 e place mais Ralf Rangick a du laisser sa place à Erik ten Hag, l’année suivante.…

AR pour SOFOOT.com