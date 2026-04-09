Álvaro Arbeloa a toujours foi en Eduardo Camavinga

Le sauveteur. Alors que le Real Madrid se prépare à recevoir Gérone en Liga, Álvaro Arbeloa a tenu à afficher son soutien à Eduardo Camavinga . En difficulté depuis un petit moment, l’international français, sujet à des pépins physiques réguliers , connaît un exercice 2025-2026 compliqué. L’ancien Rennais se contentait notamment d’entrées en jeu sous Xabi Alonso.

« Camavinga a beaucoup joué sous mes ordres, commente le tacticien espagnol. Plus qu’en début de saison. Il a été titulaire et le sera encore demain. Je le considère comme un joueur important pour moi et pour le club. Il a démontré à maintes reprises son potentiel et bénéficie de la confiance de tous au club et, bien sûr, de l’entraîneur. »…

SW pour SOFOOT.com