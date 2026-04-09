Igor Paixão admet que son adaptation à la Ligue 1 n’a pas été un long fleuve tranquille

Igor Paixão admet que son adaptation à la Ligue 1 n’a pas été un long fleuve tranquille

Un championnat de fermiers d’accord, mais où on cultive les meilleures pousses. Alors que l’OM s’apprête à recevoir le FC Metz ce vendredi pour tenter de reprendre la troisième place du podium au LOSC, Igor Paixão a avoué qu’il avait bien trimé pour s’adapter à la Ligue 1.

« Je viens d’un championnat inférieur à la Ligue 1, explique l’ancien du Feyenoord. Il fallait être prêt. Je suis arrivé blessé, il fallait donner le maximum pour être bien physiquement. […] Comme je l’ai déjà dit, ce sont deux championnats différents (la L1 et l’Eredivisie, NDLR) . Il y a une mentalité qui est autre, physiquement c’est difficile, il fallait que je travaille, que je sois en forme. Par conséquent, ça a une influence, j’ai travaillé tous les jours pour gagner en force. Je n’imaginais pas que ça allait être aussi difficile. » …

SW pour SOFOOT.com