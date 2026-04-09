Sans jouer, un club de National perd un point
Le point qu’il manquera à la fin de la saison. À la veille d’un match crucial pour ne pas (re)chuter sportivement en National 2, la Berrichonne de Châteauroux a perdu un point au classement du National . La DNCG a en effet décidé du retrait d’un point au classement pour l’équipe nouvellement entraînée par Damien Ott. Le motif de cette sanction n’a pas été précisé par l’instance ou le club.
« C’est simplement un engagement que je n’ai pas pu tenir, a réagi auprès de La Nouvelle République Djamel Zemmar, président de la Berri. Nous ne ferons pas appel de cette décision. » Au classement, les coéquipiers de Corentin Jean sont 15 èmes (sur 17) du National. Ils comptent désormais un seul point d’avance sur QRM, 16 ème et premier relégable.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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