Yohan Cabaye répond aux critiques sur la gestion du centre de formation

La parole à la défense. Mis sous pression par la révélation de dysfonctionnements au sein du centre de formation , Yohan Cabaye a reçu un avertissement de la part du PSG. Le directeur du centre est sorti du silence dans les colonnes du Parisien , et reste droit dans ses bottes. « Des critiques, j’en ai toujours eues. Je ne formalise pas avec ça, je suis concentré sur ce qui se passe au club, sur comment faire pour que le centre de formation soit une référence mondiale. C’est ça, l’objectif » , répond-il.

« Je n’ai pas été perturbé plus que cela parce que je sais qui je suis. Je connais mes qualités et mes défauts. Je n’ai pas attendu le passage de l’inspection du travail ou l’enquête interne pour me remettre en question » , assure l’ancien milieu de terrain. Face aux témoignages d’un climat devenu pesant , il reconnaît que « parfois, les évolutions créent un peu de tension » .…

QB pour SOFOOT.com