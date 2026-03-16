Mais pourquoi le PSG prend-il autant de buts en Ligue des champions ?

Moins souverain défensivement que l’an dernier et plus exposé aux offensives adverses, le PSG ne semble pas avoir conservé l’une des assises majeures de son titre européen. Irrémédiable ?

Le dicton est connu : les attaques gagnent des matchs, les défenses gagnent des titres. En s’imposant largement sur sa pelouse face à Chelsea en huitièmes de finale allers de Ligue des champions, le PSG a confirmé la première partie de l’adage. Pour la seconde, cela demande à être révisé. Si Paris cartonne devant (31 buts déjà en C1), il flanche clairement derrière avec 17 buts encaissés, soit une moyenne de 1,55 but par rencontre. Des chiffres qui rapprochent les Parisiens de ceux du FC Barcelone (1,65 en 9 matchs) plutôt que des deux favoris annoncés de l’édition, Arsenal et le Bayern (0,55 et 1 après 9 matchs), et qui contrastent avec ce que les hommes d’Enrique avaient proposé l’an dernier (0,9 but par rencontre en 17 sorties).

Le seul départ de Gianluigi Donnarumma ne saurait expliquer la propension du PSG à offrir des buts à ses adversaires européens. Au centre de l’échiquier, et s’il ne l’érige pas en unique responsable, Didier Domi prévient : l’usure physique parisienne a sa part de responsabilité. « On est dans un engrenage où, pour toutes les équipes, n’avoir qu’une semaine de préparation, c’est un petit boulet. La préparation, c’est comme un seau d’eau. Au début, tu essayes de remplir le seau pendant trois, quatre semaines pour toute la saison, avec le cardio. Ensuite, tu accélères le débit du robinet, ça c’est la force, etc. Une semaine pour tenir une saison, c’est pas facile. C’est un petit boulet que Paris traîne, qui a entamé un peu la confiance, l’aisance technique. Quand le corps est fort, il obéit. Mais quand il est faible, c’est lui qui commande. » Mais au-delà de cette considération et avant de retrouver ces Blues qui se sont déjà goinfrés au Parc, comment expliquer ces largesses ?…

Tous propos recueillis par JF.



Captures d’écran : Canal + Sport, Youtube

Par Julien Faure pour SOFOOT.com