Chelsea sanctionné en Angleterre

Mauvaises actions, sanctions. Chelsea a été sanctionné d’une amende de 10,75 millions de livres sterling (l’équivalent de 12 millions d’euros), ainsi que d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dans son centre de formation , pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League sous la direction de Roman Abramovitch.

Des financements secrets

Si Chelsea craignait une nouvelle interdiction de recruter lors des prochains mercato de l’équipe première, les Blues évitent le pire. Néanmoins, l ‘académie des Blues n’est pas épargnée . Pour des infractions sur l’enregistrement de jeunes joueurs entre 2019 et 2022, le centre de formation écope d’une amende de 750 000 livres (860 000 euros) et d’une interdiction de recruter d’un an.…

AR pour SOFOOT.com