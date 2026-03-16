L'Espagne a trouvé un adversaire pour remplacer l'Argentine

Yamal ne pourra finalement pas laver Messi en retour. La Finalissima étant annulée, l’Espagne cherchait une équipe à martyriser pour préparer le Mondial.

Ce lundi, la Roja a annoncé que la victime sera la Serbie . Le lieu et la date du crime ont déjà été décidés : ce sera le 27 mars au stade de La Cerámica de Villarreal. Quant à l’Argentine, aucun match de substitution n’a encore été annoncé.…

EA pour SOFOOT.com