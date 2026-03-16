Un absent de taille à Chelsea contre le PSG

Cap ou pas capi. À quelques heures de recevoir le Paris Saint-Germain à Stamford Bridge, les Blues devront faire sans leur capitaine . Reece James, qui a prolongé son aventure avec Chelsea jusqu’en 2032, souffrirait d ‘une blessure aux ischio-jambiers et serait absent pour plusieurs semaines, selon The Athletic .

Une blessure trop récurrente

À 26 ans, celui qui a grandi dans le centre de formation des Blues en est à sa DIXIÈME blessure aux ischio-jambiers depuis 2020 . Si le nombre de jours exact d’indisponibilité n’a pas été communiqué, l’international anglais manquera probablement les prochains matchs amicaux des Three Lions contre l’Uruguay et le Japon. Après la défaite 5-2 au match aller, et pour éviter une nouvelle gifle, Liam Rosenior devra recomposer son milieu de terrain.…

AR pour SOFOOT.com