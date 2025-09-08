 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Yeray Alvarez suspendu dix mois après son contrôle positif
Le train Yeray.

Yeray Alvarez, défenseur central de l’Athletic Club , a annoncé ce jeudi sur X sa suspension provisoire après avoir été contrôlé positif à une « substance interdite » à la suite de la demi-finale aller de Ligue Europa, perdue par les Basques contre Manchester United (0-3) début mai.…

