Yeray Alvarez suspendu dix mois après son contrôle positif
Le train Yeray.
Yeray Alvarez, défenseur central de l’Athletic Club , a annoncé ce jeudi sur X sa suspension provisoire après avoir été contrôlé positif à une « substance interdite » à la suite de la demi-finale aller de Ligue Europa, perdue par les Basques contre Manchester United (0-3) début mai.…
