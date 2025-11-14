Sans briller, l'Allemagne écarte le Luxembourg et se rapproche du Mondial
Luxembourg 2-0 Allemagne
Buts : Woltemade (48 e , 69 e )
Le (strict) minimum est assuré.…
EL pour SOFOOT.com
Pologne 1-1 Pays-Bas Buts : Kamiński (43 e ) pour les Polonais // Depay (47 e ) pour les Oranje Oranges pas pressées.… EL pour SOFOOT.com
Croatie 3-1 Îles Féroé Buts : Gvardiol (23 e ), Musa (57 e ), Vlašić (70 e ) pour les Vatreni // Turi (16 e ) pour les Féroé Toujours au rendez-vous.… EL pour SOFOOT.com
