Samuel Umtiti se confie sur ses blessures et sa « dépression »
Big Sam lève le voile.
En septembre dernier, Samuel Umtiti a surpris son monde en annonçant sa retraite à seulement 31 ans. Ce n’était en réalité que le prolongement logique d’ une carrière en pointillé depuis déjà plusieurs saisons . Le champion du monde 2018, pilier du onze bleu et promis à un avenir brillant avec le Barça, n’est jamais revenu à son meilleur niveau à cause de fichues blessures.…
EL pour SOFOOT.com
