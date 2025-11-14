Freinés par la Pologne, les Pays-Bas ratent le coche
Pologne 1-1 Pays-Bas
Buts : Kamiński (43 e ) pour les Polonais // Depay (47 e ) pour les Oranje
Oranges pas pressées.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Freinés par la Pologne, les Pays-Bas ratent le coche
Buts : Kamiński (43 e ) pour les Polonais // Depay (47 e ) pour les Oranje
Oranges pas pressées.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Croatie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur les Iles Féroé (3-1), vendredi à Rijeka, devenant la troisième équipe européenne à s'assurer d'un billet pour le Mondial nord-américain. Les Croates, premiers du groupe L avec six points ... Lire la suite
Big Sam lève le voile. En septembre dernier, Samuel Umtiti a surpris son monde en annonçant sa retraite à seulement 31 ans. Ce n’était en réalité que le prolongement logique d’ une carrière en pointillé depuis déjà plusieurs saisons . Le champion du monde 2018, ... Lire la suite
Luxembourg 2-0 Allemagne Buts : Woltemade (48 e , 69 e ) Le (strict) minimum est assuré.… EL pour SOFOOT.com
Croatie 3-1 Îles Féroé Buts : Gvardiol (23 e ), Musa (57 e ), Vlašić (70 e ) pour les Vatreni // Turi (16 e ) pour les Féroé Toujours au rendez-vous.… EL pour SOFOOT.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer