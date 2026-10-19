Yémen-Au moins 18 morts dans une attaque houthie contre un camp militaire gouvernemental

Au moins 18 personnes ont été tuées lundi lors d'une attaque menée par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, contre un camp d'entraînement militaire du gouvernement yéménite dans la province de Chabwa, dans l'est du Yémen, ont rapporté à Reuters quatre sources gouvernementales et médicales.
(Reportage Mohammed Ghobari; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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