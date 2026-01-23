 Aller au contenu principal
Yehvann Diouf raconte sa finale de la CAN
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 11:07

Mais mec tu triches pas t’as rien compris au fair-play. Auteur d’une performance colossale en finale de la CAN, Yehvann Diouf n’était toujours pas en tenue pour jouer en Ligue Europa avec Nice hier soir. Toutefois, le tout frais champion d’Afrique s’est tout de même arrêté devant les micros pour raconter sa finale et évidemment se pencher sur l’épisode la serviette.

Une scène « surréaliste »

Avertis par le comportement des Marocains lors de la demi-finale contre le Nigeria , les gardiens sénégalais ont tout de même réussi à se faire surprendre par les chipeurs de serviettes : « Quand il s’est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw est parti déposer les serviettes auprès d’Édouard. Il était à peine revenu qu’ils avaient déjà pris les serviettes ». Une scène cocasse qui a poussé le gardien niçois à s’y coller à son tour . Le début des fantaisies. « Quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné , s’est souvenu Diouf, avant d’évoquer l’attitude des ramasseurs de balle. Puis, quand je suis retourné une nouvelle fois déposer la serviette, les ramasseurs de balle avec le responsable de je ne sais quoi… s’y sont mis aussi . »…

JF pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

