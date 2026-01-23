 Aller au contenu principal
Un an après son arrivée, une aventure déjà terminée pour Corentin Martins ?
23/01/2026

Un an après son arrivée, une aventure déjà terminée pour Corentin Martins ?

Un an après son arrivée, une aventure déjà terminée pour Corentin Martins ?

Clap de fin pour Martins ? Arrivé l’an dernier sur le banc de Madagascar, le technicien français Corentin Martins ne devrait pas rempiler avec les Barea .

À son arrivée en février 2025, l’ancien sélectionneur de la Mauritanie avait pour objectif de qualifier les Malgaches à leur toute première Coupe du monde , plus de cinq ans après leur exploit à la CAN 2019, où ils avaient atteint les quarts de finale pour leur première participation.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
