 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 12:41

L'émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN

L'émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN

De retour au charbon. Héros inattendu (ou pas) d’une finale totalement dingue face au Maroc, Pape Gueye a pris le temps de revenir sur l’action décisive qui a offert la CAN au Sénégal.

Sans calcul à l’image du match. « Tout s’est passé très vite. Sur le terrain, on n’a pas le temps de voir. J’avais le ballon, une, deux, trois touches. J’ai vu Achraf Hakimi arriver, j’ai poussé le ballon pour qu’il ne puisse pas le prendre et puis PAM ! But » , a raconté le milieu sénégalais à la chaine YouTube de Villarreal. Une frappe simple, sèche, au cœur du chaos, pour faire basculer toute une finale… et un pays.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank