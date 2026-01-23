L'émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN

De retour au charbon. Héros inattendu (ou pas) d’une finale totalement dingue face au Maroc, Pape Gueye a pris le temps de revenir sur l’action décisive qui a offert la CAN au Sénégal.

Sans calcul à l’image du match. « Tout s’est passé très vite. Sur le terrain, on n’a pas le temps de voir. J’avais le ballon, une, deux, trois touches. J’ai vu Achraf Hakimi arriver, j’ai poussé le ballon pour qu’il ne puisse pas le prendre et puis PAM ! But » , a raconté le milieu sénégalais à la chaine YouTube de Villarreal. Une frappe simple, sèche, au cœur du chaos, pour faire basculer toute une finale… et un pays.…

MH pour SOFOOT.com