Un joueur français aurait pu être dans le même avion qu'Emiliano Sala le jour du drame

Et si je n’avais pas raté l’avion ? Pour Denis-Will Poha la décision la plus importante de sa vie est sans doute de ne jamais être monté dans le vol à destination du pays de Galles. En janvier 2019, alors qu’il végète sur le banc à Rennes, le milieu de terrain reçoit une offre inattendue pendant le mercato hivernal. « Après un match, mon agent, qui est au stade, m’appelle pour me dire qu’un club de Premier League me veut », se souvient-il dans un entretien accordé à Topmercato .

Il attendait un appel du coach de Cardiff

Il s’agit de Cardiff. Le Costarmoricain n’hésite pas et manifeste clairement son intérêt pour le club. Son agent lui explique qu’un avion privé décolle le soir même à 19 heures avec un autre joueur à bord qui s’apprête à signer là-bas : Emiliano Sala. « Si le coach du club de Premier League en question appelle avant 19 heures, je prends cet avion-là pour aller là-bas et commencer directement à m’entraîner », dévoile-t-il.…

CM pour SOFOOT.com