Yaya Touré est entré dans l'histoire de la Ligue des champions

À peine devenu entraîneur principal, Yaya Touré entre déjà dans l’histoire. Ce mercredi soir, le coach ivoirien a qualifié le Slovan Bratislava en Ligue des champions . L’ancien milieu de terrain, qui a pris sa retraite en tant que joueur en 2020, est surtout devenu le tout premier entraîneur africain à mener une équipe à la qualification dans la plus grandes des compétitions de club.

Un parcours qui a débuté très tôt

Arrivé sur les berges du Danube début juin, coach Touré n’a pas mis longtemps avant d’entrer dans le cœur des supporters locaux. Pour le club, cette qualification est un exploit. S’ils sont habitués à remporter le championnat slovaque (sept fois sur les huit dernières saisons), les Belasí viennent de se qualifier pour leur deuxième phase finale de Ligue des champions de leur histoire. La première ayant eu lieu lors de la saison 2024-2025.…

AC pour SOFOOT.com