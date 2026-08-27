L'Arabie saoudite à la rescousse d'Infantino et de la FIFA

L'Arabie saoudite à la rescousse d'Infantino et de la FIFA

Les bonnes attributions de la Coupe du monde font les bons amis. L’Arabie saoudite a affirmé soutenir la réélection de Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA. Dans son communiqué, la Fédération saoudienne de football partage « être derrière le président Infantino en vue des prochaines élections, au Maroc ».

La pétromonarchie a également confié avoir accueilli avec joie « le communiqué d’Infantino et de son secrétaire général Mattias Grafström, qui reconnaissait l’erreur du projet « Fifa Forward Entreprise » ». …

ABS pour SOFOOT.com