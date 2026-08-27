 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tottenham recrute encore un indésirable de Manchester City
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 17:02
Ajouter Boursorama à vos sources

Tottenham recrute encore un indésirable de Manchester City

Tottenham recrute encore un indésirable de Manchester City

L’été complètement fou de Tottenham est loin d’être terminé. Ce jeudi, les Spurs ont officialisé l’arrivée d’Omar Marmoush en prêt avec obligation d’achat de 58 millions d’euros, sous certaines conditions, en provenance de Manchester City.

C’est la huitième recrue estivale de Roberto de Zerbi qui dispose à présent d’un effectif plus que complet. L’ancien technicien de l’OM n’aura certainement pas le droit à l’erreur, lui qui a lancé la saison par une grosse défaite face à Brentford (3-0) samedi dernier.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'UEFA va porter plainte contre la FIFA
    L'UEFA va porter plainte contre la FIFA
    information fournie par So Foot 27.08.2026 17:49 

    Pour régler les contentieux entre deux grands méchants, rien de mieux que la justice ! L’UEFA compte porter plainte contre la FIFA après le projet de privatisation de la Coupe du monde . Selon The Times , L’instance européenne, par ses avocats, remet en cause le ... Lire la suite

  • La bonne excuse de Luis Enrique pour ne pas regarder le tirage
    La bonne excuse de Luis Enrique pour ne pas regarder le tirage
    information fournie par So Foot 27.08.2026 17:32 

    Mode Vuelta activé. Le Paris Saint-Germain connaîtra ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions dans quelques minutes. Tous les supporters seront rivés devant leur écran pour assister au tirage au sort… mais pas Luis Enrique . Le coach ... Lire la suite

  • L'Arabie saoudite à la rescousse d'Infantino et de la FIFA
    L'Arabie saoudite à la rescousse d'Infantino et de la FIFA
    information fournie par So Foot 27.08.2026 17:28 

    Les bonnes attributions de la Coupe du monde font les bons amis. L’Arabie saoudite a affirmé soutenir la réélection de Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA. Dans son communiqué, la Fédération saoudienne de football partage « être derrière le président ... Lire la suite

  • Le président français Macron et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane assistent à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde d'e-sport à Paris
    Football: L'Arabie saoudite soutient Infantino malgré les retombées du projet d’investissement avorté de la Fifa
    information fournie par Reuters 27.08.2026 17:06 

    L'Arabie saoudite, pays hôte de la Coupe ‌du monde masculine de 2034, a apporté jeudi son soutien au président de la Fifa, Gianni Infantino, ​alors que ce dernier continue de faire l'objet de critiques suite à l'échec de son projet controversé de vente d'une participation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank