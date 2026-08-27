Tottenham recrute encore un indésirable de Manchester City

L’été complètement fou de Tottenham est loin d’être terminé. Ce jeudi, les Spurs ont officialisé l’arrivée d’Omar Marmoush en prêt avec obligation d’achat de 58 millions d’euros, sous certaines conditions, en provenance de Manchester City.

C’est la huitième recrue estivale de Roberto de Zerbi qui dispose à présent d’un effectif plus que complet. L’ancien technicien de l’OM n’aura certainement pas le droit à l’erreur, lui qui a lancé la saison par une grosse défaite face à Brentford (3-0) samedi dernier.…

AC pour SOFOOT.com