Un ancien espoir de l'OM va s'envoler en Angleterre

Un ancien espoir de l'OM va s'envoler en Angleterre

Trois clubs en 6 mois : le Vaz doit être plein. Robinio Vaz devrait s’engager très prochainement du côté de Hull City, dans l’est de l’Angleterre .

Vaz va donc quitter une Roma qu’il avait rejoint en janvier dernier, avec seulement un petit but inscrit en 14 rencontres disputées. The Athletic précise que le natif de Mantes-la-Jolie signera avec les Tigres contre un prêt payant à hauteur de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 30 millions d’euros.…

ABS pour SOFOOT.com