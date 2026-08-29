Yassine porte Strasbourg et s'offre Lens

Porté par le doublé, son premier en Ligue 1 du virovelant Gessime Yassine, un Strasbourg séduisant a renversé Lens (2-1). L'ailier sera une des attractions de la saison de Ligue 1, alors montez dans le train.

Strasbourg 2-1 Lens

Buts : Yassine (48 e et 85 e ) pour le Racing // Thauvin (S.P., 38 e ) pour les Sang et Or.

Du soleil, du rythme et des actions. Il y avait quelques bonnes raisons de se poser devant ce Strasbourg-Lens, débat d’été plus enivrant que les rentrées politiques blésoises, parisiennes, sénonaises ou cannoises. À quelques jours de la rentrée, les deux équipes ont montré leur fraîcheur et leur envie de jouer les premiers rôles cette saison. Lens s’incline pour la première fois de la saison, mais un jeune homme a surtout donné rendez-vous pour cette année : Gessime Yassine.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com