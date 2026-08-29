 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yassine porte Strasbourg et s'offre Lens
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 19:14
Ajouter Boursorama à vos sources

Yassine porte Strasbourg et s'offre Lens

Yassine porte Strasbourg et s'offre Lens

Porté par le doublé, son premier en Ligue 1 du virovelant Gessime Yassine, un Strasbourg séduisant a renversé Lens (2-1). L'ailier sera une des attractions de la saison de Ligue 1, alors montez dans le train.

Strasbourg 2-1 Lens

Buts : Yassine (48 e et 85 e ) pour le Racing // Thauvin (S.P., 38 e ) pour les Sang et Or.

Du soleil, du rythme et des actions. Il y avait quelques bonnes raisons de se poser devant ce Strasbourg-Lens, débat d’été plus enivrant que les rentrées politiques blésoises, parisiennes, sénonaises ou cannoises. À quelques jours de la rentrée, les deux équipes ont montré leur fraîcheur et leur envie de jouer les premiers rôles cette saison. Lens s’incline pour la première fois de la saison, mais un jeune homme a surtout donné rendez-vous pour cette année : Gessime Yassine.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Franck Kessié fait son retour en Italie
    Franck Kessié fait son retour en Italie
    information fournie par So Foot 29.08.2026 18:55 

    La machine à sous ne marche plus. Deux ans après son départ en Arabie saoudite pour le projet sportif , Franck Kessié est de retour en Serie A. Le milieu de terrain s’est engagé avec l’Atalanta Bergame , qu’il retrouve neuf ans après son départ. La Dea l’avait ... Lire la suite

  • Les Lyonnes de Lyon battent les Lionnes de Londres
    Les Lyonnes de Lyon battent les Lionnes de Londres
    information fournie par So Foot 29.08.2026 18:37 

    Un match de tchigres. Avant de rentrer dans le grain bain du Championnat contre Fleury vendredi 4 septembre, les Lyonnaises ont terminé leur préparation par une jolie victoire contre les London City Lionnesses . L’autre écurie de Michele Kang, sixième de la dernière ... Lire la suite

  • Thauvin inscrit son centième but en Ligue 1
    Thauvin inscrit son centième but en Ligue 1
    information fournie par So Foot 29.08.2026 18:18 

    Cent et Or. Buteur sur penalty contre le Racing Club de Strasbourg, Florian Thauvin a inscrit son centième but en Ligue 1 . Le capitaine lensois a marqué pour l’occasion son quatrième but de la saison, après sa réalisation lors du Trophée des champions et son doublé ... Lire la suite

  • Thionville cale, Rouen et La Roche-sur-Yon confortent leur place sur le podium
    Thionville cale, Rouen et La Roche-sur-Yon confortent leur place sur le podium
    information fournie par So Foot 29.08.2026 16:56 

    En haut, rien ne bouge. Le podium de Ligue 3 reste inchangé à l’issue de ce multiplex de la quatrième journée . Au lendemain de la victoire de Bastia à Caen, Thionville, Rouen et La Roche-sur-Yon ont confirmé leur bon début de saison. Après trois victoires inaugurales, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank